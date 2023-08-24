İSTANBUL 32°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ağustos 2023 Perşembe / 8 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,1935
  • EURO
    29,8
  • ALTIN
    1674.09
  • BIST100
    7602.24
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kuzey Kore yörüngeye casus uydu yerleştirmek için 2'nci kez uzun menzilli roket fırlattı
Dünya

Kuzey Kore yörüngeye casus uydu yerleştirmek için 2'nci kez uzun menzilli roket fırlattı

Güney Kore, Kuzey Kore'nin yörüngeye casus uydu yerleştirmek amacıyla gerçekleştirdiği tahmin edilen 2'nci denemesi kapsamında uzun menzilli roket fırlattığını bildirdi.

AA24 Ağustos 2023 Perşembe 00:01 - Güncelleme:
Kuzey Kore yörüngeye casus uydu yerleştirmek için 2'nci kez uzun menzilli roket fırlattı
ABONE OL

Güney Kore ordusundan konuya ilişkin yapılan açıklamada, Kore Yarımadası'nın batı kıyısındaki uluslararası sular üzerinde uçan roketin Kuzey Kore'nin kuzeybatısındaki Tongchang-ri bölgesinden yerel saatle 03.50'de havalandıktan sonra tespit edildiği belirtildi.

Tongchang-ri bölgesi Kuzey Kore'nin ana uzay fırlatma merkezinin bulunduğu yer olarak bilinirken açıklamada, söz konusu roketin Kuzey Kore'nin uzaya uydu taşıyan araçla fırlatıldığı ve Kuzey'in yörüngeye casus uydu yerleştirmek amacıyla gerçekleştirdiği tahmin edilen 2'nci denemesi olduğu kaydedildi.

Öte yandan, Japonya Başbakanlık Ofisi, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Kuzey Kore'nin "şüpheli bir balistik füze" fırlattığını duyurarak, halkı tedbir almaları konusunda uyardı.

Japonya Devlet Televizyonu (NHK) ise hükümetin, Okinawa eyaleti adaları sakinlerini derhal sığınaklara gitmeye çağırdığını duyurdu.

JAPONYA, KUZEY KORE'NİN ASKERİ CASUS UYDUSU FIRLATMAYI PLANLADIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Japonya Sahil Güvenliği Sözcüsü Hiromune Kikuchi, 22 Ağustos'ta, Kuzey Kore'nin, uydu fırlatma takvimi hakkında Japon makamlarını bilgilendirdiğini, fırlatmanın 24-30 Ağustos'ta gerçekleşebileceğini belirtmişti.

Hiromune, Kuzey Kore'nin ne tür bir uydu fırlatmayı planladığını belirtmediğini ancak mayıs ayında fırlatılan askeri casus uydusuna benzer bir uydu olduğunu düşündüklerini kaydetmişti.

Pyongyang, fırlatmadan etkilenebilecek deniz bölgelerinin Kore Yarımadası'nın batı kıyıları, Doğu Çin Denizi ve Filipinler'e ait Luzon Adası'nın doğusu olduğunu açıklamıştı.

Güney Kore'nin iktidardaki Halkın Gücü Partisi (PPP) milletvekili Yoo Sang-bum, 17 Ağustos'ta, ABD, Güney Kore ve Japonya liderlerinin katılımıyla 18 Ağustos'ta yapılan üçlü zirveye misilleme olarak Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze (ICBM) fırlatma denemesine hazırlandığını iddia etmişti.

Kuzey Kore, 31 Mayıs'ta askeri casus uydu fırlatma girişiminde bulunmuş, deneme, taşıyıcı roket sistemindeki arıza nedeniyle başarısız olmuştu. Pyongyang yönetimi, bu denemeyi yılın ilk yarısındaki "en ciddi hata" olarak tanımlamıştı.

Kuzey Kore, uluslararası kınamalara rağmen kısa sürede uydunun yeniden "doğru şekilde" fırlatılacağını duyurmuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.