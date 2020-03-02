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Dünya

Kuzey Kore'de 20'den fazla şüpheli ölümün nedeninin Kovid-19 olabileceği iddia edildi

Kuzey Kore'de yetkililer, devlet medyası aracılığıyla ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası bulunmadığına ilişkin açıklamalar yapsa da ocak ayından bu yana en az 20 kişinin şüpheli biçimde hayatını kaybettiği bildirildi.

AA02 Mart 2020 Pazartesi10:56 - Güncelleme: 02 Mart 2020 Pazartesi 10:56

İnternetten yayın yapan Daily NK gazetesinde yer alan habere göre, ocak ayından bu yana Kuzey Kore genelinde 20'den fazla kişinin şüpheli şekilde öldüğünü ortaya koyan bilgi edinildi.

Kaynaklar, Kovid-19 ile bağlantılı olduğu iddia edilen semptomlar gösteren ve hayatını kaybeden ya da karantinaya alınan kişiler hakkında istatistik tutulduğunu ancak bilgilerin gizlendiğini ileri sürdü.

Kuzey Kore'de üst düzey bir hükümet kaynağı da 27 Şubat'ta Daily NK'ye, "Kuzey Kore'nin acil hastalık kontrol merkez komutanlığı istatistikleri, ocaktan bu yana 23 kişinin akut zatürreden öldüğünü gösteriyor." açıklamasında bulundu.

Bu sayıya, yüksek ateş, öksürük ve ciddi solunum güçlüğü geliştikten sonra ölen herkesin sayılması sonucu ulaşıldığını aktaran kaynak, ülkenin tüm bölgelerinde benzer semptomlara sahip toplam 82 kişinin karantinaya alındığını belirtti. Kaynak, semptomları hafifleyen hastaların taburcu edildiğini ancak sürekli olarak yeni vakaların ortaya çıktığını kaydetti.

Kuzey Kore'de 25 Şubat itibarıyla söz konusu can kayıplarından 7'sinin, karantinaya alınanlardan da 16'sının başkent Pyongyang'da görüldüğü iddia edildi.

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen Kovid-19, kısa sürede diğer şehir ve ülkelere yayılması üzerine, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

DSÖ, son olarak, Kovid-19 için küresel risk seviyesini "yüksekten", "çok yüksek"e çıkarmıştı.

Kovid-19 salgını nedeniyle dünya genelinde 2 bin 914'ü Çin'de olmak üzere toplam 3 bin 44 kişi yaşamını yitirirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 89 bini geçti.

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