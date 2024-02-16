Kuzey Kore'den ABD'nin insan hakları elçisine suçlama

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) haberine göre, Asya gezisine çıkan Turner'ı "ABD'nin Pyongang'a yönelik düşmanca politikalarını uygulamakla" suçladı.

Kuzey Kore İnsan Hakları Çalışmaları Derneğinden yapılan açıklamada, Turner'ın geçmişteki ifadeleri "saçmalık" olarak değerlendirildi.

ABD'nin "devletlerin iç işlerine karışmayı huy edindiği" vurgulanan açıklamada, asıl insan haklarını çiğneyenin ve saldırgan davrananın ABD olduğu ifade edildi.

Açıklamada, ABD'nin insan haklarını, devletlerin içişlerine karışmak ve sosyal sistemlerini çökertmek için kitle imha silahı aracı olarak kullandığı belirtildi.

Turner'ın Asya gezisi kapsamında 22 Şubat'a kadar Japonya ile Güney Kore'yi ziyaret etmesi ve Kuzey Koreli sığınmacılarla bir araya gelmesi bekleniyor.