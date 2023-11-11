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Dünya

Kuzey Kore'den ABD'ye çağrı: Bu duruma alışın

Kuzey Kore, Rusya ile dostane ilişkilerinin daha da gelişeceğini açıklayarak ABD'ye 'bu duruma alışın' çağrısında bulundu. Kuzey Kore'den yapılan açıklamada, “ABD'nin Kuzey Kore-Rusya ilişkilerinin yeni gerçekliğine alışması gerektiği” vurgulandı.

IHA11 Kasım 2023 Cumartesi 10:15 - Güncelleme:
Kuzey Kore'den ABD'ye çağrı: Bu duruma alışın
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Güney Kore ziyareti sırasında yaptığı açıklamalara Pyongyang yönetiminden yanıt geldi. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Blinken'in Kuzey Kore - Rusya ilişkilerinin gelişimine yönelik "endişesini" dile getirdiği ve iki ülkeye yönelik "ek yaptırımlardan" söz ettiği hatırlatılarak, ABD yönetiminin bağımsız egemen devletler arasındaki ilişkilerin gelişimine karşı "hastalıklı bir tiksinti duyduğu" savunuldu. Blinken'in "sorumsuz ve provokatif" açıklamalarının ABD'nin endişelerini gidermek yerine Kore Yarımadası ve bölgedeki tehlikeli siyasi ve askeri gerilimi tırmandırdığı kaydedilen açıklamada, "ABD'nin egemen bir devlet olan Kuzey Kore'nin Rusya ile ilişkileri konusunda duyduğu endişeyi gidermenin tek yolu, iki ülkeye yönelik düşmanca politikasını ve Soğuk Savaş zihniyetini terk etmesi, siyasi provokasyonlara son vermesidir" ifadeleri kullanıldı.

"BİRLİKTE KARŞI KOYACAĞIZ"

Kuzey Kore'nin diğer devletlerle ilişkisinin önemine değinilen açıklamada, "Kuzey Kore, Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti ve diğer bağımsız egemen devletler arasındaki eşit ve karşılıklı işbirliği yalnızca Kore Yarımadası'nda ve bölgede değil aynı zamanda dünya barış ve istikrarın savunulmasında çok önemli bir rol oynamaktadır" denildi. ABD'nin uluslararası toplumun dayanışma ve birliğini küçümsemesinin mevcut "sefil" dış politikasının başarısızlığının ana nedeni olduğu iddia edilen açıklamada, "Başkaları ne derse desin Kuzey Kore ile Rusya arasındaki bağımsızlık, barış ve dostluk temeline dayalı ilişkiler giderek güçlenecek, bağımsız ve egemen devletler ABD ile ona bağlı güçlerin Kore Yarımadası'nda ve Kuzey Kore'de barış ve istikrarı bozmaya yönelik her türlü girişimine kararlı ve koordine şekilde karşı koyacaktır" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, "ABD'nin Kuzey Kore-Rusya ilişkilerinin yeni gerçekliğine alışması gerektiği" vurgulandı.

BLİNKEN KUZEY KORE RUSYA İLİŞKİSİNE DEĞİNMİŞTİ

Siyasi temaslarda bulunmak üzere Güney Kore'yi ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Kuzey Kore'nin, Ukrayna'daki saldırganlığını sürdürmesi için Rusya'ya askeri teçhizat sağladığını, Rusya'nın da askeri programları için Kuzey Kore'ye teknoloji ve destek sağladığını görüyoruz. Ve asıl endişe bu" ifadelerini kullanmıştı. Çin'in Kuzey Kore ile "benzersiz" bir ilişkisinin olduğunu ifade eden Blinken, "Çin'in bu etkiyi Kuzey Kore'yi bu sorumsuz ve tehlikeli davranıştan kurtarma konusunda yapıcı bir rol oynamak için kullanmasını bekliyoruz" demişti.

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