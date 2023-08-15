Kuzey Kore'den ABD'ye tepki

Yonhap'ın haberine göre, Kuzey Kore'nin Uluslararası Örgütlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim Son Gyong, ülkedeki insan hakları ihlalleri hakkında ABD'nin, BMGK'nin toplanması talebine ilişkin Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) açıklama yaptı.

Kim, "ABD'nin insan hakları konusundaki aşağılık yaygarası, onurumuza ve egemenliğimize yönelik şiddetli bir ihlal ve ciddi bir meydan okumadır." ifadesini kullanarak, Kuzey Kore'nin söz konusu toplantı talebini kınadığını ve reddettiğini belirtti.

Washington'un BMGK toplantısı çağrısıyla Pyongyang'a karşı "düşmanlığını ortaya koyduğunu" kaydeden Kim, "ABD'nin herhangi düşmanca eylemine sert şekilde yanıt verme ve Kuzey Kore halkının ulusal egemenliğini ve çıkarlarını koruma" sözü verdi.

- ÇİN VE RUSYA'NIN KARAR VERMEK İÇİN USUL OYLAMASI TALEP EDİP EDEMEYECEĞİ BİLİNMİYOR

15 ülkeden oluşan BMGK'nin bu ay dönemsel başkanlığını yürüten ABD, Japonya ve Arnavutluk ile Kuzey Kore'deki insan hakları ihlalleri konusunda resmi toplantı talep etti.

Söz konusu toplantının, 17 Ağustos'ta yapılması halinde aralık 2017'den beri bu konuyla yapılacak ilk toplantı olacak.

Son BMGK toplantılarında görüşülen füze testleri konusunda Kuzey Kore lehine tavır gösteren Çin ve Rusya'nın konuyla ilgili karar vermek için usul oylaması talep edip edemeyeceği henüz bilinmiyor.

Çin'in BM misyonu, dün, Kuzey Kore'deki hak ihlalleriyle ilgili planlanan toplantıya karşı olduğunu ifade ederek, bunun sadece "çatışmayı ve düşmanlığı şiddetlendireceğini" kaydetti.

KCNA da bugün Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, "Kore'nin Japon 1910-45 sömürge yönetiminden kurtuluşu" münasebetiyle ikili ilişkileri daha da geliştirme taahhüdü içeren mektup alışverişinde bulunduğunu duyurdu.