Kuzey Kore'den İsrail-Filistin çatışmasında ABD'yi kızdıracak iddia!

Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), Orta Doğu'daki duruma ilişkin açıklama yaptı.

Çatışmanın başlamasının ardından "ABD'nin derhal İsrail'i yardım ve silahlarla desteklemeye başladığı" belirtilen açıklamada, "bölgedeki trajediye tamamen ABD'nin sebep olduğu" savunuldu.

Açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın "savaşı desteklemek için İsrail'e gittiği" belirtilerek, ABD'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Gazze'ye insani yardım sağlanması için çatışmalara "ara verme" çağrısında bulunan karar tasarısını veto etmesine de dikkat çekildi.

ABD'nin Orta Doğu'daki "krizin sorumluluğunu 'saldırgan' olarak damgaladığı Filistin'e yüklediği" kaydedilen açıklamada, "Uluslararası toplum ABD'nin hareketlerini yakından izlemeli ve bu tehlikeli ve aptalca girişimi kararlılıkla kınamalı ve reddetmelidir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ABD'nin "kasıtlı kışkırtmaları nedeniyle Orta Doğu'daki krizin tırmandığı" ileri sürüldü.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1873'ü çocuk, 1023'ü kadın olmak üzere 4 bin 700 kişinin öldüğünü, 14 bin 245 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 90 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 18 gazeteci yaşamını yitirmişti.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 24 Hizbullah üyesi ile biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.