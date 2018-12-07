Kuzey Kore: Nükleer arındırmaya yönelik tutumda bir değişiklik yok

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Ri, Çin Devlet Müşaviri ve Dışişleri Bakanı Vang Yi ile heyetler arası görüşmede bir araya geldi.

Görüşmede, "Kuzey Kore'nin yarımadanın nükleerden arındırılması, barış ve istikrarının korunmasına yönelik tutumunda değişiklik yok. Kuzey Kore ve ABD arasında gerekli karşılıklı güvenin kurulmasını ve iki tarafın birbirine yakınlaşmasını umuyoruz." ifadesini kullanan Ri, Pekin yönetiminin, değişen duruma uygun şekilde Kore Yarımadası meselesinde siyasi çözümü teşvik eden çabalarını takdir ettiklerini belirtti.

Ri ayrıca Çin ile koordinasyon ve iletişimi sürdüreceklerini ifade etti.

Çin, ABD ve Kuzey Kore'nin iletişimi sürdürmesini umuyor

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi de mevcut durumda yarımadada gerilimin düştüğüne işaret ederek, "Çin ve Kuzey Kore karşılıklı yarımadanın durumunu nükleerden arındırılma yönünde teşvik etmeye devam etmelidir. Çin tarafı, Kuzey Kore ve ABD'nin karşılıklı diyaloğu sürdürmesini umuyor." diye konuştu.

Pyongyang ve Washington yönetimlerinin daha önce ortaklaşa açıkladıkları hedeflere ulaşmalarını ve endişelerini dengeli şekilde çözmelerini beklediklerini vurgulayan Vang, Koreler arasında, uzlaşma ve iş birliğini teşvik etmek adına sağlanan iletişim ve etkileşimleri de desteklediklerinin altını çizdi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelmiş, zirvenin ardından iki lider Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Trump ay başında da Kuzey Kore lideri Kim ile ocak veya şubatta görüşebileceklerini açıklamıştı. Zirvenin nerede yapılacağına ilişkin de üç yer hakkında konuşulduğunu dile getiren Trump, bu yerlerin henüz belirlenmediğini söylemişti.