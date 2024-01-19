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Dünya

Kuzey Kore'den su altı nükleer silah sistemi testi

Kuzey Kore yönetimi, Güney Kore, ABD ve Japonya'nın Kore Yarımadası'nın güneyinde yürüttüğü ortak deniz tatbikatına tepki olarak 'su altı nükleer silah sistemini' test ettiğini duyurdu.

AA19 Ocak 2024 Cuma 06:59 - Güncelleme:
Kuzey Kore'den su altı nükleer silah sistemi testi
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Kuzey Kore haber ajansı KCNA'nın konuyla ilgili yayımladığı haberde, DPRK Savunma Bilimleri Akademisi tarafından geliştirilen, "Haeil-5-23" adı verilen sistemin, Kore Yarımadası'nın doğusunda test edildiği bildirildi.

Haberde testin hangi tarihte gerçekleştirildiği belirtilmezken, Savunma Bakanlığından adı anılmayan bir sözcünün, "Ordumuzun su altı nükleer karşılık kapasitesi daha ileri seviyeye yükseltildi. ABD ve müttefiklerinin donanmalarının düşmanca manevralarına karşı denizde ve denizaltında caydırıcı eylemlerimiz sürecek." ifadesine yer verildi.

Silah sisteminin, nükleer başlıklı insansız su altı araçlarını kullandığı iddia ediliyor.

Güney Kore, ABD ve Japonya donanmaları, 15-17 Aralık'ta, Kore Yarımadası'nın güneyinde ABD'nin Carl Vinson uçak gemisinin katıldığı ortak deniz tatbikatı düzenlemişti.

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