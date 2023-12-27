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Dünya

Kuzey Koreli yetkililer, BMGK yaptırımlarına tabi araçlara binerken görüntülendi

Kuzey Kore, üst düzey devlet yöneticilerinin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı kapsamında ülkeye girişi yasaklanan lüks araçlara bindiğini gösteren görüntüler yayımladı.

AA27 Aralık 2023 Çarşamba 12:37 - Güncelleme:
Kuzey Koreli yetkililer, BMGK yaptırımlarına tabi araçlara binerken görüntülendi
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Güney Kore merkezli KBS News'un haberine göre, Kore Merkez televizyonunun yayımladığı haberde, iktidardaki İşçi Partisinin toplantısına lüks araçlarla gelen üst düzey isimlerin görüntülere yansıdığına işaret edildi.

Söz konusu isimlerin, Başbakan Kim Tok-hun, İşçi Partisi Merkez Komitesi Sekreteri Jo Yong-won ve Yüksek Halk Meclisi Daimi Komite Başkanı Choe Ryong-hae olduğu bildirildi.

"Mercedes" marka lüks araçların, Kuzey Kore'ye girişi BMGK yaptırımları kapsamında yasakken, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un da daha önce defalarca aynı marka araca binerken görüntülenmişti.

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