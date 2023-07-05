''Kuzey Kore'nin düşen uydusu askeri keşif yapabilecek kadar gelişmiş değil'' açıklaması

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Sarı Deniz'e düşen uydunun parçalarının toplanarak incelendiği belirtildi.

Açıklamada, 36 gün süren incelemelerin ardından Pyongyang'ın iddialarının aksine, uydunun uzaydan "askeri keşif yapabilecek kadar gelişmiş" olmadığı ifade edildi.

ABD ile yapılan incelemenin ardından gelen bu açıklamaya ilişkin Kuzey Kore'den henüz bir yanıt gelmedi.

- CASUS UYDU 31 MAYIS'TA DÜŞMÜŞTÜ



Kuzey Kore, 31 Mayıs'ta askeri casus uydu fırlatma girişiminde bulunmuş, deneme, taşıyıcı roket sistemindeki arıza nedeniyle başarısız olmuştu. Pyongyang yönetimi, bu denemeyi yılın ilk yarısındaki "en ciddi hata" olarak tanımlamıştı.

Kuzey Kore, uluslararası kınamalara rağmen kısa sürede uydunun yeniden "doğru şekilde" fırlatılacağını duyurmuştu.



ABD, Güney Kore ve diğer ülkeler, Kuzey'in uydu fırlatma girişiminin bir "güvenlik riski" olduğunu açıklamıştı.

Ayrıca bu girişim, BM Güvenlik Konseyinin, nükleer silah programı nedeniyle uyguladığı yaptırımlar kapsamında Kuzey Kore'nin güdümlü füze teknolojisiyle fırlatış yapmasını yasaklayan kararının ihlali olarak tanımlanmıştı.