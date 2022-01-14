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Dünya

Kuzey Kore'nin fırlattığı balistik füzeye ilişkin detaylar açıklandı

Japonya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore tarafından bugün fırlatılan balistik füzeye ilişkin detayları paylaştı. Bakanlık, füzenin 400 kilometre kadar uçtuktan sonra düştüğü ifade edildi.

DHA14 Ocak 2022 Cuma 13:59 - Güncelleme: 14 Ocak 2022 Cuma 13:59
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Japonya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kuzey Kore bugün saat 14:50 (yerel) sıralarında ülkenin kuzeybatısından doğuya doğru balistik füze fırlattı. Detaylar şu anda analiz ediliyor, ancak maksimum irtifa yaklaşık 50 kilometre olarak hesaplandı ve füze yaklaşık 400 kilometre uçtu" denildi.

"ULUSLARARASI TOPLUMU TEHDİT EDİYOR"

Bakanlık, Kuzey Kore'nin bu faaliyetinin hem Japonya'yı hem de uluslararası toplumu tehdit ettiğini ifade ederek, "Tekrarlanan balistik füze fırlatmaları da dahil olmak üzere Kuzey Kore'nin faaliyetleri, Japonya ve bölgenin barış ve güvenliğini tehdit ediyor. Japonya dahil tüm uluslararası toplum için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Bu tür balistik füze fırlatmaları, ilgili Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal etmekte ve şiddetle kınanmaktadır" ifadelerine yer verdi.

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