Kuzey Kore'nin füze programına destek veren bir firma ve iki kişiye ABD'den yaptırım

ABD Hazine Bakanlığının yazılı açıklamasında, birlikte çalıştıklarını söyleyen Jon Jin Yong ve Sergei Kozlov'a yaptırım uygulandığı bildirildi.

Açıklamada, bu kişilerin, Pyongyang'ın balistik füze programı kapsamında kitle imha silahları geliştirmesiyle bağlantılı Kuzey Kore kuruluşlarını "doğrudan destekledikleri veya gelir elde edilmesine yardımcı oldukları" belirtildi.

Son yaptırım kararının Güney Kore ve Japonya hükümetleriyle birlikte alındığı ifade edilen açıklamada, ayrıca Kozlov'un sahibi olduğu Moskova merkezli "Intellekt LLC" firmasına da yaptırım uygulandığı kaydedildi.

Hazine Müsteşarı Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Brian E. Nelson, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ABD'nin Kuzey Kore'nin "yasa dışı faaliyetleriyle" mücadele etmek için Güney Kore ve Japonya ile iletişim halinde olmayı sürdüreceğini bildirdi.

- ABD, KUZEY KORE'NİN "SALDIRGANLIĞINI" CAYDIRMAYA KARARLI



ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, düzenlediği günlük basın toplantısında, Kuzey Kore'nin balistik füzeleri ABD ve Güney Kore'nin ortak düzenlediği "Ulchi Özgürlük Kalkanı (UFS)" askeri tatbikatına yanıt olarak fırlattığına yönelik açıklamalarına değindi.

Ryder, ülkesinin Kuzey Kore'nin "saldırganlığını" caydırmaya kararlı olduğunu belirterek, "Kuzey Kore'yi her türlü kışkırtıcı söylem ve davranıştan kaçınmaya çağırıyoruz." dedi.

Kuzey Kore'nin balistik füzeleri, ABD ve Güney Kore'nin ortak düzenlediği askeri tatbikata yanıt olarak fırlattığı açıklanmıştı.

Kuzey'e karşı "ciddi tehdit" olarak nitelendirilen tatbikatla baş edebilmek için "taktik nükleer saldırı tatbikatı" yapıldığı kaydedilmişti.

Kuzey Kore, ABD'nin Güney ile her yıl yaptığı tatbikatlar kapsamında uzun menzilli B1-B bombardıman uçaklarını Kore Yarımadası'na göndermesinden sonra iki balistik füze fırlatmıştı.