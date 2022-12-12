Kuzey Kore'nin, Güney'e hediye ettiği köpekler hayvanat bahçesine yerleştirildi

Hayvanat bahçesi yetkililerinin açıklamasına göre, Kim'in hediye verdiği Kuzey Kore'ye özgü Pungsan cinsi "Gomi" ve "Songgang" isimli köpekler veterinerdeki kontrollerinden sonra başkent Seul'ün güneyindeki Gwangju eyaletinde bulunan bir hayvanat bahçesine gönderildi.

Bağışlanan köpekler, hayvanat bahçesinde ziyarete açıldı.

Moon, mayıs ayında görev süresinin dolmasından sonra köpekleri kişisel konutuna götürmüştü.

Devlet Başkanlığı Arşivleri ve İçişleri Bakanlığı ile istişarelerin ardından Moon'un köpeklerin bakıcısı olarak görevlendirildiğinin belirtilmesi üzerine tartışmalar başlamıştı.

Tartışmaların ardından Moon'un, Kim Jong-un'un hediye ettiği köpekleri, devlet malı oldukları gerekçesiyle Devlet Başkanlığı Arşivlerine iade edeceği belirtilmişti.