Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova'dan Ukrayna'ya destek mesajı

AA 22 Şubat 2022 Salı 15:19 - Güncelleme: 22 Şubat 2022 Salı 15:19

Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Buyar Osmani, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "Ukrayna'nın Donetsk ve Lugansk bölgelerinin Rusya tarafından bağımsız bölge olarak tanınmasını sert bir şekilde kınadıklarını" vurguladı.

Osmani, "Bu gibi adımlar, uluslararası hukukun ağır ihlalidir. Kuzey Makedonya, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik açık desteğini yineliyor." ifadesini kullandı.

Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Olta Xhaçka da sosyal medyadaki paylaşımında, ülkesinin, Rusya'nın Donetsk ve Lugansk bölgelerinin bağımsızlığını ilan etmesini kınadığını belirtti.

Xhaçka, "(Bu adım) Uluslararası hukukun, Minsk Anlaşması'nın ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin açık ihlalidir. Arnavutluk, Ukrayna'nın desteklenmesi noktasında ortakları ve müttefiklerinin yanındadır." değerlendirmesinde bulundu.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, meclis oturumunda yaptığı konuşmada, Ukrayna ve Rusya arasındaki meseleye değinerek, Kosova'nın her zaman AB, ABD ve NATO ile aynı safta yer alacağının altını çizdi.

Kosova Dışişleri Bakanlığı de Twitter'da yaptığı bir paylaşımda, "Kosova, Rusya'nın açık saldırganlığı karşısında Ukrayna'nın yanındadır. Putin bir kez daha barışçıl demokrasiye karşı savaş açmaktadır. (Putin) O, yıllardır Avrupa genelindeki demokrasilere karşı hibrit savaşları açıyor. Özgür dünyanın, Putin ve onun taşeronlarına kararlılıkla yanıt vermesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.