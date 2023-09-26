Kuzey Makedonya ve Slovenya arasında savunma işbirliği

Kuzey Makedonya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Slovenya Savunma Bakanı Marjan Sarec, başkent Üsküp ziyareti kapsamında Kuzey Makedonya Savunma Bakanı Slavjanka Petrovska ile bir araya geldi.

Petrovska ve Sarec, iki ülke arasında yeni Savunma İşbirliği Anlaşması'na imza attı.

İki bakan gerçekleştirdikleri görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Kuzey Makedonya Savunma Bakanı Petrovska, yaptığı açıklamada, anlaşmanın, hiç şüphesiz iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliğinin inşa edilmesine katkı sunacağını vurguladı.

Anlaşma kapsamında birçok alanda işbirliği yürüteceklerini söyleyen Petrovska, "En önemlisi şu; bu anlaşmanın uygulanmasıyla bölge ülkelerinde ve tüm Avrupa-Atlantik bölgesinde barışın, güvenin, istikrarın ve refahın güçlendirilmesine katkı sağlayacağız." şeklinde konuştu.

Her iki ülkenin Letonya'daki çok uluslu güçlere ortaklaşa katkı sağladığının altını çizen Petrovska, bu şekilde, "güvenli bir ittifak ve güvenli vatandaşlar" olan ortak hedeften sapmadıklarını açıkça ortaya koyduklarını kaydetti.

Slovenya'nın, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) entegrasyonuna verdiği sürekli destekten dolayı teşekkür eden Petrovska, "Kuzey Makedonya'nın NATO'daki öyküsü başarılıdır. Ancak gerçeğe dönüştürmemiz gereken bir stratejik hedef daha kalıyor. Kuzey Makedonya'nın AB yolunda ve ortak Avrupa köprüsü inşa etmemizde gösterdiğiniz sonsuz destek ve yardımdan dolayı müteşekkiriz." dedi.

Slovenya Savunma Bakanı Sarec de uluslararası operasyonlarda işbirliğini devam ettirmenin son derece önemli olduğunu vurguladı.

NATO'nun Letonya'daki çok uluslu güçlerine verdikleri ortak katkıyı "başarılı bir öykü" olarak nitelendiren Sarec, şunları kaydetti:

"Müttefik savunmasına ve caydırıcılığına birlikte görünür bir katkı sağlıyoruz. Aynı zamanda silahlı kuvvetlerimizin hazır oluşunu ve bağlılığını artırıyoruz. Bu da işbirliğin bölgesel boyutunu ortaya koyuyor. Slovenya, Letonya'daki askeri mevcudiyetini devam ettirme kararı aldı. Bu çabada, bizimle başarılı bir şekilde çalışmaya devam etme isteğinizi ve katkılarınızı çok takdir ediyoruz."

Sarec, Üsküp'teki temasları kapsamında Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski tarafından da kabul edildi.