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Dünya

Kuzey Makedonya'da eski fabrikada yangın

Kuzey Makedonya'nın Kalkandelen şehrindeki eski bir fabrikada sabah saatlerinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

AA30 Mayıs 2022 Pazartesi 15:07 - Güncelleme:
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Eski "Makedonija Tabak" fabrikasında çıkan yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor.

Kuzey Makedonya Kriz Yönetimi Merkezi Müdürü Stoyançe Angelov, sabah saatlerinde başlayan yangına müdahale eden 3 itfaiyecinin dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Kalkandelen Belediyesi yaptığı açıklamada, yoğun dumandan etkilenen şehirde eğitim ve öğretime bugün ve yarın ara verildiği kaydedildi.

Halka, hava temizlene kadar gerekli olmadıkça dışarı çıkmamaları çağrısında bulunulan açıklamada, dışarı çıkmak zorunda olanlara maske kullanmaları tavsiye edildi.

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