Kuzey'in tehdidine karşı Güney Kore ve ABD'den ortak tatbikat

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Kara Operasyonları Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, tatbikatın 25 Ekim'de başladığı ve 3 gün süreceği belirtildi.

Açıklamada, askeri tatbikatın Güney Kore ordusunun 13 Ekim'de başlayan ve 22 Kasım'a kadar sürmesi planlanan yıllık "Hoguk Tatbikatları" kapsamında olduğu vurgulandı.

Güney Kore ve ABD'den 5 bin 400 askerinin katıldığı tatbikatta 300 topçu sistemi ve bazı hava araçlarının da kullanıldığını kaydedildi.

Gerçek mermilerin kullanıldığı tatbikatın olası bir saldırıda Kuzey Kore'nin "topçu atışı tehditlerinin" en kısa sürede imha edilmesini amaçladığı belirtildi.

Uzmanlar, Kuzey Kore'nin saatte 16 bin atış yapabilen uzun menzilli topçu bataryaları bulunduğunu ifade ediyor.