KYSÖ, 2018'de Duma'daki kimyasal saldırılardan Esed rejimini sorumlu tuttu

KSYÖ tarafından yayınlanan raporda, Beşşar Esed rejiminin Suriye halkına karşı kimyasal silah kullandığı bir kez daha doğrulandı.

Raporda, Suriye rejiminin Duma'da kontrolü yeniden sağlamak için Nisan 2018'de düzenlediği saldırıda, en az bir Mi8/17 helikopteri ile şehre iki sarı silindir attığına "inanmak için makul sebeplerin" olduğu kaydedildi.

Suriye Hava Kuvvetleri tarafından atılan ve biri 3 katlı bir binanın çatısına çarptıktan sonra patlayan silindirden "hızlıca zehirli klor gazı salındığı ve bina içine yayılan gazın 43 kişinin ölümüne yol açtığı" aktarıldı.

Helikopterden bırakılan bir diğer silindirin de bir başka binanın çatışına düştüğü ve "olay yerine ilk gelen kişileri hafif şekilde etkilediği" belirtildi.

Soruşturma raporunda, klor gazı taşıyan iki silindirin Dumeyr Hava Üssü'nde değiştirilip doldurulduğu ve bunları atan helikopter veya helikopterlerin Esed rejiminin askeri birliklerinden Kaplan Güçleri'nin kontrolünde olduğu tespit edildi.

KSYÖ, soruşturma kapsamında düzinelerce tanıkla görüşüldüğünü; hayatta kalanların kan ve idrar örneklerinin yanı sıra toprak ve inşaat malzemeleri örneklerinin de incelendiğini bildirdi.

Soruşturma ekibinin, ayrıca rejimin, saldırıların düzmece olduğu ve Suriye'nin başka bölgelerinde ölen insanların cesetlerinin gaz saldırısına maruz kalmış gibi göstermek için Duma'ya getirildiğine dair iddialarını incelediği ve reddettiği belirtildi.

KSYÖ raporunda, soruşturma ekibinin, "bir dizi olası senaryoyu değerlendirdiği ve bunların geçerliliğini topladıkları ve analiz ettikleri kanıtlar yoluyla test ederek Esed rejiminin hava kuvvetlerinin bu saldırının failleri olduğu sonucuna vardıkları" ifade edildi.

2021'de KYSÖ'de oy hakları askıya alınan Suriye rejimi, soruşturma ekiplerinin klor gazı saldırılarının olduğu bölgeye girişine izin vermedi.

KSYÖ Genel Direktörü Fernando Arias rapora ilişkin, "Duma'da ve herhangi bir yerde kimyasal silah kullanılması kabul edilemez ve uluslararası hukukun ihlalidir." değerlendirmesinde bulundu.

KSYÖ daha önce, Mart 2017'de Latamneh'teki 3, Şubat 2018'de Serakib'teki 1 kimyasal saldırıdan Esed rejimini sorumlu tutmuştu.

KSYÖ, 6 Temmuz 2018'de Duma'daki saldırıda klor gazı kullanıldığını tespit etmişti.

