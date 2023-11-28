Lafi: Saldırılara karşı Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının İstanbul'da düzenlediği Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (Stratcom Summit'23) için Türkiye'ye gelen Libya Ulusal Birlik Hükümeti İletişim ve Siyasal İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Velid Ammar el-Lafi, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Lafi, "Herkes Türkiye'yle Libya'nın stratejik ilişkilere sahip olduğunu biliyor. Uzun zamana yayılmış ilişkiler var. Bu ilişkiler özellikle yakın dönemde büyük gelişmelere sahne oldu. Türkiye yönetimi ve Libya Ulusal Birlik Hükümeti'nin bu ilişkileri geliştirme ve güçlendirme iradeleri mevcut." dedi.

Türkiye ile Libya'nın ekonomi ve enerji işbirliği alanında yeni bir aşamaya geçtiğini ve Trablus'ta Türkiye'nin de katılacağı önemli bir ekonomi zirvesinin düzenleneceğini bildiren Lafi, "İki ülke liderlerinin bu konuya ilgisinin, ona daha fazla eylem kapasitesi ve öncelik kazandırdığının bilincindeyiz." diye konuştu.

İletişim ve dezenformasyonla mücadele konusunda da iki ülkenin işbirliği yaptığını belirten Lafi, bu işbirliklerinin sadece iki ülke hükümetine değil, aynı zamanda her iki halka da fayda sağlayacağına inandıklarını söyledi.



Lafi, "Bölgede kilit role sahip bir ülke olan Türkiye'ye karşı sistemli kampanyaların ve karşı saldırıların da olması doğal. Ancak şüphesiz Libya'daki kamu kurumlarımızı bu alanda güçlendirmek ve kadrolarımızı yetiştirmek için (Türkiye'nin) tecrübelerini öğrenip ondan faydalanmak istiyoruz. Fahrettin Altun Bey ile olumlu bir işbirliği mevcut ve biz de Libya tarafı olarak bunu devam ettiriyoruz." şeklinde konuştu.

- GAZZE KRİZİNDE İLETİŞİM PLATFORMLARININ ROLÜ



Libya'nın büyük bir iç savaştan çıktığının altını çizen Lafi, bu savaştan herkes gibi medyanın da etkilendiğini ve Libya'da nefret söylemi ve provokasyonun yayılmasında iletişim platformlarının olumsuz bir rolü olduğuna işaret etti.

Lafi, Gazze'deki krizin de iletişim platformlarının tarafgirliğini açığa çıkardığını vurguladı.

Gazze hakkında yapılan yalan haberlerin olumsuz bir etkisi olduğunu dile getiren Lafi, manipülasyon çabalarına rağmen iletişim çağının gücünün tarafsız platformlar ve aktivistler olduğunu, bunların medyanın yaymaya çalıştığının dışında yayınlar yaparak dünyanın bakış açısını etkilediğini ve çatışmalara "insani ara" verilmesinde pay sahibi olduğunu kaydetti.

Lafi, "Gazze'de 40 bebeğin başının kesilmesiyle ilgili haberin yalan olduğunun ortaya çıkarılmasında yerel grupların yanı sıra Anadolu Ajansı önemli bir rol oynadı. Dünyanın en büyük ülkelerinden birinin lideri (ABD Başkanı Joe Biden) bu konuda özür dilemek zorunda kaldı." ifadelerini kullandı.