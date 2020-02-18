Lahey Temyiz Mahkemesi Rusya'ya kesilen 50 milyar dolarlık cezayı onayladı

AA 18 Şubat 2020 Salı17:33 - Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 17:34

Lahey Bölge Mahkemesinin Rusya lehine verdiği bozma kararını inceleyen Lahey Temyiz Mahkemesi, Uluslararası Tahkim Mahkemesinin yargı yetkisine sahip olduğu ve bölge mahkemesinin verdiği kararın yanlış olduğunu belirterek, Rusya'nın 50 milyar dolar tazminat ödemesine hükmetti.

Rusya Adalet Bakanlığı ise kararın tekrar temyize götürüleceğini duyurdu.

- Dava yıllardır devam ediyor

Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2014 yılında verdiği kararda, Rusya'nın hukuk sistemini manipüle ettikleri ve Yukos'un patronu Mihail Hodorkovski'nin hapse girmesine yol açarak şirketi iflasa zorladığı gerekçesiyle, Yukos'un eski hissedarlarına 50 milyar dolar tazminat ödemesine hükmetmişti.

Rusya, bu karara Lahey Bölge Mahkemesinde itiraz etti ve mahkeme 2016 yılında Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin bu tür davalara bakma yetkisine sahip olmadığına hükmederek, Rusya'yı mahkum eden tazminat kararını iptal etti.

Ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de (AİHM) 2011'de verdiği kararda, Rusya'nın "Yukos'un avukatlarına savunma için gerekli zamanın verilmediği" gerekçesiyle adil yargılanma hakkını ihlal ettiğine hükmetmişti.

- Hodorovski 10 yıl hapis yatmıştı

Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Yukos'u, Rusya'nın en büyük özel petrol şirketine dönüştüren Mihail Hodorkovski bir dönem Rusya'nın en zengin iş adamıydı. Ancak Hodorkovski dolandırıcılık ve vergi kaçakçılığından yargılandığı davada suç bulunarak 10 yıl hapis yattı.

Ünlü iş adamı Rusya lideri Vladimir Putin'in imzaladığı özel af kararnamesiyle hapisten çıktı.

Yukos'un iflas etmesinin ardından hisselerinin çoğunu devlete ait Rosneft şirketi almıştı. Şirket yetkilileri yasalara uygun hareket ettiklerini söylemişlerdi.