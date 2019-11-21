19°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7044
  • 6,3244
  • 270.292
  • 106785
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Laos-Tayland sınırında 6,1 büyüklüğünde deprem

Güneydoğu Asya ülkesi Laos'un kuzeybatısında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumundan yapılan açıklamada, yerel saatle sabah 06.50'de Laos'un Tayland sınırında bulunan Xayaboury kentinde 6,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiği belirtildi.

Tayland'ı da etkileyen deprem, ülkenin kuzey kesimleri başta olmak üzere başkent Bangkok'ta hissedildi.

Merkez üssü Mueang Nan bölgesi olan depremin yerin 31 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

Depremde herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

CHP´li Özkoç´tan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: Bu hanımefendiye haddini bildirin

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Fitch: Türk ekonomisi dengelendi

Fitch: Türk ekonomisi dengelendi

Bir web sitesine mi ihtiyacınız var?

Bir web sitesine mi ihtiyacınız var?

Rusya resmen şov yaptı! Peş peşe ateşlediler

Rusya resmen şov yaptı! Peş peşe ateşlediler

Türkiye-ABD arasında önemli görüşme

Türkiye-ABD arasında önemli görüşme

48 bin genç çiftçiye 1.4 milyar lira hibe

48 bin genç çiftçiye 1.4 milyar lira hibe

Fenerbahçe’nin filmi ‘Ya İstiklal Ya Ölüm’

Fenerbahçe’nin filmi ‘Ya İstiklal Ya Ölüm’

Meteoroloji'den 7 il için yağmur uyarısı

Meteoroloji'den 7 il için yağmur uyarısı

WhatsApp artık o telefonlarda kullanılamayacak: Tarih belli oldu

WhatsApp artık o telefonlarda kullanılamayacak: Tarih belli oldu
 

POPÜLER HABERLER

Yola düşen Türk bayrağını araçlar üstünden geçmesin diye aldı

Yola düşen Türk bayrağını araçlar üstünden geçmesin diye aldı

Kilosu 160 TL! 8-9 adeti 1 kilo geliyor

Kilosu 160 TL! 8-9 adeti 1 kilo geliyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Roma dönemine ait, bin 500 yıllık... 48 adet gün yüzüne çıkarıldı

Roma dönemine ait, bin 500 yıllık... 48 adet gün yüzüne çıkarıldı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA