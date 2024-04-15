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Dünya

Lapid: Netanyahu İsrail için varoluşsal tehdit haline geldi

Eski İsrail Başbakanı ve ana muhalefet lideri Yair Lapid, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinin 'İsrail için varoluşsal bir tehdit haline geldiğini' ve 'Tel Aviv'in caydırıcılığını kaybettiğini' söyledi.

AA15 Nisan 2024 Pazartesi 13:09 - Güncelleme:
Lapid: Netanyahu İsrail için varoluşsal tehdit haline geldi
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Lapid, partisinin haftalık olağan toplantısı öncesi gündeme ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetini hedef alan Lapid, "Netanyahu ve hükümeti İsrail için varoluşsal bir tehdit haline geldi." ifadesini kullandı.

Lapid, ABD'nin "İsrail'in güvenliğine yönelik taahhütlerini yerine getirdiğini ancak Netanyahu'nun bunu yapmadığını" ileri sürdü.

İsrail Başbakanı'na yönelik eleştirilerini sürdüren Lapid, Netanyahu nedeniyle "Tel Aviv'in caydırıcılığını kaybettiğini" söyledi.

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