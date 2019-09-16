Latin Amerika dehşeti: Günde 400 cinayet

Savaş bölgelerinden sonra şiddete en çok sahne olan Latin Amerika’da günde ortalama 400 cinayet işleniyor. Yılda 146 bin cinayet vakasının meydana geldiği Meksika’da 2018’de 33 bin 753 cinayet işlendi, 2019’un ilk yarısına gelindiğindeyse cinayet sayısı 17 bin 142’yi buldu. En kalabalık nüfusa sahip Brezilya’daysa 2017-2018 yıllarında 51 bin 589 cinayetin işlendiği kayıtlara geçti. Bölge genelinde cinayet oranları, nüfus artış hızının üç katına çıkarak geçen 10 yılda yüzde 3,7 artış gösterdi.

SUÇLARIN KAYNAĞI İŞSİZLİK

Brezilya Igarape Enstitüsü’nden araştırma direktörü Robert Muggah, “Burası heterojen bir bölge. Cinayetler açısından Şili’den Meksika, Venezuela ve Brezilya’ya kadar farklılıklar görülüyor” dedi. “Cinayetleri açıklayan tek bir faktör yok” diyen Muggah, bu tür vakaların altında yatan nedenlerin, gelir eşitsizliği, işsizlik, kalitesiz eğitim, suçların cezasız kalması, sorunları şiddetle çözmeyi hoş görme, çarpık kentleşme, devletin yetersizliği ve kayıt dışılık, silah, alkol ve uyuşturucu satışı ile organize suç örgütlerinin artışı olduğunu söyledi. Muggah “Brezilya’da işsizlikte yüzde 2’lik her artış, cinayet olaylarında yüzde 1’lik yükselişi beraberinde getiriyor” dedi. “Okula kayıt seviyeleri düşük, eğitim kalitesi zayıf ve derslere devamsızlık seviyesi çok yüksekse şiddet oranlarının yüksek olma eğilimi vardır” diyen Muggah, bu faktörlerin ABD’de geçerli olduğunu söylüyor.