Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'dan ölümler artıyor

AA 09 Eylül 2020 Çarşamba 23:38 - Güncelleme: 09 Eylül 2020 Çarşamba 23:38

Bölge basınındaki haberlere göre, Arjantin'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 278 artarak 10 bin 457'ye, vaka sayısı da 12 bin 27 artışla 500 bin 34'e yükseldi. Sağlığına kavuşanların sayısı ise 382 bin 490 oldu.

- Şili'de ölü sayısı 11 bin 702'ye yükseldi

Şili'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 artışla 11 bin 702'ye, vaka sayısı 1486 artışla 427 bin 27'ye çıktı. İyileşenlerin sayısı da 399 bin 555 olarak açıklandı.

Bolivya'da ölü sayısı 7 bin 97'ye çıktı

Bolivya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 43 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısı 7 bin 97'ye, vaka sayısı da 704 artışla 122 bin 308'e ulaştı. Ülkede Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı da 75 bin 98 olarak kaydedildi.