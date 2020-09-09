İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Eylül 2020 Perşembe / 22 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4817
  • EURO
    8,8407
  • ALTIN
    468.276
  • BIST100
    1099.68
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'dan ölümler artıyor
Dünya

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'dan ölümler artıyor

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

AA09 Eylül 2020 Çarşamba 23:38 - Güncelleme: 09 Eylül 2020 Çarşamba 23:38
ABONE OL

Bölge basınındaki haberlere göre, Arjantin'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 278 artarak 10 bin 457'ye, vaka sayısı da 12 bin 27 artışla 500 bin 34'e yükseldi. Sağlığına kavuşanların sayısı ise 382 bin 490 oldu.

- Şili'de ölü sayısı 11 bin 702'ye yükseldi

Şili'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 artışla 11 bin 702'ye, vaka sayısı 1486 artışla 427 bin 27'ye çıktı. İyileşenlerin sayısı da 399 bin 555 olarak açıklandı.

Bolivya'da ölü sayısı 7 bin 97'ye çıktı

Bolivya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 43 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısı 7 bin 97'ye, vaka sayısı da 704 artışla 122 bin 308'e ulaştı. Ülkede Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı da 75 bin 98 olarak kaydedildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.