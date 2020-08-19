İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ağustos 2020 Çarşamba / 29 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,2896
  • EURO
    8,6757
  • ALTIN
    460.395
  • BIST100
    1124.71
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Latin Amerika'da Kovid-19 kaynaklı ölümlerde artış
Dünya

Latin Amerika'da Kovid-19 kaynaklı ölümlerde artış

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı Peru'da 26 bin 658'e, Kolombiya'da 15 bin 619'a yükseldi.

AA19 Ağustos 2020 Çarşamba 19:09 - Güncelleme: 19 Ağustos 2020 Çarşamba 19:09
ABONE OL

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 177 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece ülkede virüs kaynaklı can kaybı 26 bin 658'e çıktı.

Vaka sayısı 7 bin 828 artışla 549 bin 321'e, iyileşenlerin sayısı da 374 bin 19'a ulaştı.

Kolombiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, virüs nedeniyle son 24 saatte 247 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 15 bin 619'a yükseldi.

Vaka sayısının 12 bin 462 artarak 489 bin 122'ye çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı 10 bin 798 artışla 312 bin 323 oldu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.