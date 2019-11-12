Lavrov: ABD, Suriye'nin doğusunda Basra Körfezi'ndeki ülkelerin katılımıyla sözde devlet kurmak istiyor
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'nin Basra Körfezi'ndeki ülkelerin katılımıyla Suriye'nin kuzeydoğusunda bir sözde devlet kurmak istediğini söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Suriye'nin doğusundaki petrol yataklarını kontrol etmek için bu bölgeyi koparmak ve orada Basra Körfezi'ndeki ülkelerin katılımıyla bir sözde devlet kurmak istediğini söyledi.
(Sputnik)
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