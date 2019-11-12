Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Suriye'nin doğusundaki petrol yataklarını kontrol etmek için bu bölgeyi koparmak ve orada Basra Körfezi'ndeki ülkelerin katılımıyla bir sözde devlet kurmak istediğini söyledi.

(Sputnik)