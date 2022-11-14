Lavrov hakkında çıkan iddialara jet cevap: Bu, yalanın zirvesidir

AP'nin, Lavrov'un, G20 Zirvesi için gittiği Endonezya'nın Bali adasında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldığını duyurmasının ardından, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, söz konusu haberleri yalanladı.

Zaharova, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Meğerse, o (Lavrov) hastaneye kaldırılmış. Elbette bu yalanın en üst seviyesi." ifadesini kullandı.

Özel bir haber vereceklerini vurgulayan Zaharova, bu açıklamasından kısa bir süre sonra Lavrov'un Bali'de kaldığı yerde çalışma esnasındaki video görüntüsünü yayımladı.

Zaharova'nın "Sizin hastaneye kaldırıldığınız haberlerde yer alıyor" sözleri üzerine, Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de basında çok defa hastalandığı iddialarının yer aldığını hatırlattı. Lavrov, "Bu, eski politikaların oyunu." dedi.

Batı medyası hakkında da değerlendirmede bulunan Lavrov, "Batılı gazetecilerin daha dürüst olmalarını, gerçekleri daha sık yazmalarını ve Rusya'nın çıkarlarının söz konusu olduğu tüm konularda tek bir bakış açısıyla haber yazmamalarını diliyorum." diye konuştu.

Kısa bir süre önce Endonezyalı mevkidaşı ile görüştüklerini de aktaran Lavrov, yarınki programa hazırlıkları hakkında bilgi verdi.

Endonezyalı 3 yetkili ve sağlık personeli, AP'ye yaptığı açıklamada, Lavrov'un, Bali'ye ulaşmasının ardından rahatsızlandığını belirtmişti.

Adlarının açıklanmasını istemeyen yetkililer, hastaneye kaldırılan Sergey Lavrov'un tedavi altına alındığını söylemişti.

Yetkililerden ikisi, Lavrov'un kalp rahatsızlığı geçirdiğini ifade etmişti.