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Sergey Lavrov: Kurtlardan korkuyorsan ormana girme

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İsviçre'nin Moskova Büyükelçisi Yves Rossier'e Rusya'ya yönelik yaptırımları hatırlatarak, ' Rusya'da bir atasözü vardır. Kurtlardan korkuyorsan, ormana girme' dedi.

  • star.com.tr
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'daki İsviçre Büyükelçiliği'nin yeni binasının açılış törenine katıldı.
 
Lavrov törendeki konuşmasında, İsviçre Büyükelçisinin Rusya'yı, Moskova'yı sevdiğini söylediğini ve samimi olduğuna kesinlikle inandığını belirtti. Lavrov, Rusya'ya yönelik yaptırımları hatırlatarak espirili bir dille ''Rusya'da ''Kurtlardan korkuyorsan ormana girme.'' diye bir atasözü vardır.'' dedi.
 
VATANDAŞLIK, BİNA VE GÜVENLİKÇİ  MİZAHI
 
Büyükelçi Yves Rossier'in henüz Rus vatandaşlığı almamamış olmamasını espiri bir dille anlatan Lavrov'un espirilerinden bina ve güvenlikçilerde nasibini aldı. 
 
Lavrov, ''Elbette herkes tarafından iyi bilinen İsviçre zerafeti ve sadeliğinin burada ortaya çıktığını görüyorum. Özellikle ulusal kostümler giyen güvenlik personeli manzarayla uyum içinde.'' dedi.
 

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