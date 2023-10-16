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Dünya

Lavrov, Kuzey Kore'yi ziyaret edecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un bu hafta Kuzey Kore'ye resmi ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.

IHA16 Ekim 2023 Pazartesi 13:22 - Güncelleme:
Lavrov, Kuzey Kore'yi ziyaret edecek
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Kuzey Kore'nin Rusya'ya askeri ekipman sağladığına yönelik iddialar tazeliğini korurken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 18-19 Ekim tarihlerinde Kuzey Kore'ye resmi ziyaret gerçekleştireceği açıklandı. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'nın daveti üzerine gerçekleşecek ziyarete dair detaylı bilgi paylaşılmadı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kuzey Kore'ye gerçekleştirebileceği ziyaret ve ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik temaslarda bulunması beklenen Lavrov'un Kuzey Koreli mevkidaşı Choe Son-hui ile de bir araya gelebileceği belirtiliyor.

SİLAH TİCARETİ İDDİALARI GÜNDEME GELMİŞTİ

Geçen ay Rusya'yı ziyaret eden Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirmişti. Stratejik işbirliğini geliştirme konusunda mutabık kalan ikilinin, Moskova'nın Pyongyang'a uydu ve nükleer denizaltı göndermesi karşılığında Kuzey Kore'nin Rusya'ya top mermileri ve tanksavar füzeleri sağlama planını ele aldığı iddia edilmişti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise, Kuzey Kore'nin 7 Eylül ile 1 Ekim tarihleri arasında Rusya'ya bin konteyneri aşkın askeri teçhizat ve mühimmat gönderdiği kaydedilmişti.

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