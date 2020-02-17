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Dünya

Lavrov: Türk ve Rus askeri yetkililer karşılıklı anlayış içerisinde

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İdlib bölgesinde bulunan Türk ve Rus askeri yetkililerin tümüyle karşılıklı anlayış içerisinde olduğunu söyledi.

AA17 Şubat 2020 Pazartesi14:51 - Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 14:51

Lavrov, Almanya'da "56'ncı Münih Güvenlik Konferansı" ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İdlib bölgesinde sahada bulunan Rus ve Türk askeri yetkililerin sürekli temas halinde olduklarını belirten Lavrov, "Duyduğumuza göre, Türk ve Rus askeri yetkililer tümüyle karşılıklı anlayış içerisindedir." dedi.

Lavrov, Suriye’nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki durumu ele almak üzere Türk ve Rus heyetlerin Moskova’da bir araya geldiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bütün gerçekler masada. Yetkililerin, Rus ve Türk liderlerin yaptığı anlaşmalar çerçevesinde İdlib’deki durumun iyileşmesine katkıda bulunacak fikirleri sunabileceğini umuyorum."

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