Lavrov: Türkiye'ye gaz arzını arttırmaya hazırız

Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile Moskova'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Lavrov'un açıklamalarından satır başları:

Ermenistan ve Rusya arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesini değerlendirdik. Ermenistan Azerbaycan Rusya ve Rusya anlaşmalara göre önce ulaşım bağ ve iletişimi gelişmesinin aynı sıra çatışma sonrası yeniden yapılanması söz konusu. Türkiye pozitif rol oynuyor bu konuda.

Ankara – Şam ilişkilerindeki yeni adımları ele alındı. Türkiye gaz merkezini de ele aldık.

Ermenistan-Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi de değerlendirildi. Ermenistan-Azerbaycan-Rusya arasında varılan anlaşmalara göre çatışma sonrası yeniden yapılanma söz konusuydu. Türkiye bu konuda pozitif bir rol oynuyor.

Türkiye'nin dış politikasını takdirle karşılıyoruz. Tahılın dünyadaki ihtiyaç sahibi ülkelere gönderilmesini konuştuk.

Bizler halihazırda 18 Temmuz'da Karadeniz girişimi kapsamında çalışmalar durduruldu biliyorsunuz. Bu konuda bizim anlayışımız, Batı'da her şeyden önce koridor kapsamında anlaşmanın canlandırılması için adımlar atılıyor.

Putin net ifade etti, tedbirler alacağız dedi. Yerine getirilmemiş hükümlerin yerine getirilmesini istiyoruz dedi. Konuşmaların somut karara dönüşmesi durumunda Karadeniz girişimini ele almaya hazır olacağız.

Katar'lı meslektaşlarımızla mali açıdan bu girişime katılmak istiyor. Biz takdirle karşılıyoruz Türkiye'nin dış politika yaklaşımını. Batı ülkeleri her türlü bu istikameti şüphe altında bırakmaya çalışıyor. Bu kapsamda bizler yapıcı olarak eşit partner olarak çalışmaların karşılıklı olarak faydalı olduğunu düşünüyoruz.

Türkiye açısından da faydalı olduğunu biliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik temelindeki dış politikasını takdirle karşılıyoruz.