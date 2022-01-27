İSTANBUL 3°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ocak 2022 Perşembe / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Lavrov'dan Stoltenberg'e tepki: Gerçekle bağını kaybetti
Dünya

Lavrov'dan Stoltenberg'e tepki: Gerçekle bağını kaybetti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in “Doğu kanadındaki askeri varlığı güçlendireceğiz” açıklamasına yönelik açıklama yaptı. Lavrov, “Gerçekle bağını kaybettiğini düşünüyorum” dedi.

DHA27 Ocak 2022 Perşembe 12:11 - Güncelleme: 27 Ocak 2022 Perşembe 12:11
ABONE OL

Lavrov, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in dün, NATO'nun doğu kanadındaki askeri varlığını güçlendireceğine yönelik açıklamalarını değerlendirdi. Söz konusu açıklamaları dikkate almadığını belirten Lavrov, "Stoltenberg'in gerçekle bağını kaybettiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"BİZE SALDIRANLAR HER ZAMAN HAK ETTİĞİNİ BULDU"

Lavrov, batının yaptığı açıklamaların 'histerik' olduğunu ifade ederek, "Batılı meslektaşlarımızın istisnasız 'askeri' çılgınlık içinde olduklarını görüyoruz. Sadece şunu konuşuyorlar, 'Onları cezalandıracağız', 'Saldıracaksınız', 'Cezalandıracağız, Ukrayna'yı kurtaracağız' gibi. Batı'nın içinde bulunduğu histerik ifadeleri okuyorsunuz. Biz kimseye saldırmadık, onlar hep bize saldırdı. Bize saldıranlar da her zaman hak ettiğini buldu" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.