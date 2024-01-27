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Dünya

'Leningrad' suya indirildi! Nükleer enerjiyle çalışyor

Rusya'nın St. Petersburg kentindeki Baltık Tersanesi'nde inşa edilen ve nükleer enerjiyle çalışan Leningrad buzkıranı suya indirildi.

AA27 Ocak 2024 Cumartesi 11:37 - Güncelleme:
'Leningrad' suya indirildi! Nükleer enerjiyle çalışyor
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Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'dan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Proje 22220 kapsamında ürettiği beşinci seri evrensel nükleer buzkıranı Leningrad, Kuzey Deniz Rotası'ndaki deniz taşımacılığının geliştirilmesinde önemli rol oynayacak.

Buzkıranın kızağa yerleştirilmesi dolayısıyla düzenlenen törenin açılışını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Kuzey Deniz Rotası'nın daha da gelişmesinin, Kuzey Kutbu'nda gemi inşasının genişletilmesini zorunlu hale getirdiğini belirterek şunları kaydetti:

"Yakın gelecekte çok sayıda yüksek buz sınıfı kargo gemisine ihtiyaç duyulacak. Kuzey Kutbu'nda gemi inşası Rusya için stratejik açıdan önemli bir alana dönüşüyor ve Rosatom sadece bir müşteri değil, aynı zamanda bu çalışmaların katılımcısı. Leningrad buzkıranının bölgenin gelişimine katkıda bulunacağına inanıyorum."

Proje 22220'nin faaliyette 3 nükleer buzkıranı bulunuyor.

Lider evrensel nükleer buzkıran Arktika 2020 yılında, birinci seri evrensel nükleer buzkıran Sibir 2021 yılında ve ikinci seri evrensel nükleer buzkıran Ural 2022 yılında hizmete alındı.

Açıklamaya göre, üçüncü seri evrensel nükleer buzkıran Yakutia'nın Aralık 2024'te hizmete alınması planlanıyor. Yapım aşamasında olan dördüncü seri evrensel nükleer buzkıran Çukotka'nın ise Aralık 2026'da hizmete alınacağı öngörülüyor.

Proje 22220 kapsamında üretilen buzkıranlar, yenilikçi çözümlere dayalı olarak inşa ediliyor. Nükleer enerjiyle çalışan Leningrad buzkıranı, yeni nesil reaktör tesisi RITM-200 ile donatıldı.

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