Ursula von der Leyen, Batı Balkanlar ziyaretinin son gününde geldiği Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Denis Becirovic ve Konseyin Sırp Üyesi Zeljka Cvijanovic ile görüştü.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, burada yaptığı görüşmenin ardından Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Borjana Kristo ile bir araya geldi.

Kristo ve von der Leyen, görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Saraybosna'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren von der Leyen, Bosna Hersek'in 2022'de AB aday ülke statüsü aldığı günün hem Bosna Hersek hem de AB için tarihi bir gün olduğunu ifade etti.

Bosna Hersek'i AB yolunda desteklemeye devam edeceklerini kaydeden von der Leyen, "Bosna Hersek'in geleceği AB'de. Şu ana kadar ki işbirliğimizin mükemmel olduğunu söylemeliyim, bunun için teşekkür ederim. Önümüzdeki dönemde de yakın işbirliğimizi sürdüreceğiz. Bosna Hersek, birlik içinde hareket etmelidir. Ülkenizin hiçbir yerinde ortak değerlerimizin gerilemesine izin veremeyiz." diye konuştu.

- "BOSNA HERSEK'TE İLERLEMENİN BÜYÜK ÖLÇÜDE DİYALOĞA BAĞLI OLDUĞUNU BİLİYORSUNUZ"

Kristo da ülkesinin aldığı aday ülke statüsünün önemine işaret ederek, bu gelişmenin siyasi krizlerin çözülmesinde büyük ölçüde rol oynadığını dile getirdi.

AB Komisyonunun Bosna Hersek'in AB'ye tam üyeliği yolundaki desteklerini önemsediklerinin altını çizen Kristo, bu yolda gerekli tüm reformları yerine getirmek üzerine çalıştıklarını kaydetti.

Kristo, "Bosna Hersek'te ilerlemenin büyük ölçüde diyaloğa, karşılıklı saygıya, anayasal yapıya saygıya ve anayasal yetkilere bağlı olduğunu biliyorsunuz." ifadesini kullandı.

- PROTESTO EDİLDİ

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'in Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle görüşmesi gerçekleşirken, Cumhurbaşkanlığı Binası önünde toplanan bir grup Bosna Hersekli, von der Leyen karşıtı protesto düzenledi.

Göstericiler, "AB ve von der Leyen, Gazze'deki soykırımın suç ortağı" ve "Şimdi ateşkes" yazılı pankartlar taşıdı.