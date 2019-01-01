Liberal Avrupa’nın sonuna doğru

Göç karşıtı aşırı sağcı hareketlerin her geçen gün biraz daha arttığı Avrupa’da son güçlü liberal Başkan Macron’un tahtı, akaryakıta yapılan yüzde 23’lük zamma isyan eden Sarı Yelekliler tarafından sallandı. Aralık ayının başından itibaren her cumartesi ülkeyi yangın yerine çeviren gösteriler, geri adım atmamaya söz veren patron savunucusu Macron’u asgari ücrete 100 avro zam yapmaya ve reform paketi açıklayacak kadar siyasi yenilgiye uğrattı.

TERÖR BUMERANGI DÖNDÜ

Brexit, ‘Sarı Yelekliler’, aşırı sağın yükselişi, göç karşıtlığının meşru hale gelmesi… Tüm bunlar liberal Avrupa’nın siyasi krizinin bir neticesi. AB, şimdilik bir alternatif sunamasa da her şeyden şikayet eden öfkeli aşırı sağcı gruplar karşısında çaresizce debeleniyor. Brüksel’in kucak açtığı PKK ve FETÖ gibi terör örgütleri de bu öfkelilerin bir parçası. PKK/PYD paçavralarının meydanlarda dalgalandığı Avrupa başkentleri, teröristlere sahip çıkan radikal örgütlerin savaş alanına döndü.