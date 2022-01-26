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Dünya

Liberal duruşuyla bilinen yargıç emekli oluyor

ABD Yüksek Mahkemesinin 9 yargıcından biri olan ve liberal duruşuyla bilinen 83 yaşındaki Stephen Breyer'ın emekli olacağı bildirildi.

AA26 Ocak 2022 Çarşamba 20:45 - Güncelleme: 26 Ocak 2022 Çarşamba 20:45
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Amerikan basınına konuşan konuya yakın kaynaklar, yaklaşık 30 yılın ardından Breyer'ın emekli olacağını belirtti.

Breyer, liberal fikirleri ve duruşuyla biliniyordu.

Breyer'ın emekli olmasının ardından ABD Başkanı Joe Biden da ilk Yüksek Mahkeme yargıcı adayını seçme şansına sahip olacak.

Biden'ın adayının Yüksek Mahkeme'deki 6 "muhafazakar" yargıca karşı 3 "liberal" yargıç dengesini nasıl değiştireceği ise merak ediliyor.

Breyer, 1994'te dönemin ABD Başkanı Bill Clinton tarafından Yüksek Mahkeme yargıçlığına aday gösterilmiş ve Senato tarafından onaylanmasının ardından göreve başlamıştı.

  • Stephen Breyer
  • yargıç

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