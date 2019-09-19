24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6997
  • 6,3087
  • 275.24
  • 100374
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Liberman'dan Netanyahu'ya tepki: Dalavere ve hileyi bırak

Eski İsrail Savunma Bakanı ve koalisyon görüşmelerinde kilit role sahip olması beklenen İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun meclise giren 3 sağ partiyle koalisyon görüşmelerine tek blok halinde katılmayı öngören mutabakatı imzalamasına tepki gösterdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Liberman, facebook hesabından paylaştığı mesajında, Netanyahu'ya, Benny Ganzt'ın partisi Mavi-Beyaz İttifakı ve kendi partisinin içinde yer alacağı üçlü koalisyon önerisinde bulundu.

Netanyahu'nun meclise girmesine kesin gözüyle bakılan sağ partilerden, Şas, Birleşik Tevrat ve Yamina (Sağ) İttifakı liderliyle koalisyon görüşmelerine tek blok halinde katılmayı öngören mutabakat imzalamasını eleştiren Liberman, bu adımın İsrail'i yeni bir erken seçime sürükleyebileceğini söyledi.

Liberman, elindeki gücü bırakmak istememekle suçladığı Netanyahu'ya seslenerek, "Siyasi manevraları, dalavere ve hileyi bırak. Gel otur. Sen, (Netanyahu) Benny Gantz (Mavi-Beyaz lideri) ve ben İsrail devletinin geleceği için geniş katılımlı liberal birlik hükümetini kuralım." ifadelerini kullandı.

Başbakan Netanyahu, yüzde 97'si sayılan oylara göre meclise giren Şas, Birleşik Tevrat ve Yamina (Sağ) İttifakı liderleriyle koalisyon görüşmelerine tek blok halinde katılmayı öngören mutabakat imzalamıştı.

Bu mutabakatın ardından Netanyahu, liderliğin kendisinde olduğu, 3 sağ partinin de içerisinde yer alacağı geniş katılımlı koalisyon hükümetine katılma önerisini Gantz'a iletmişti.

Gantz ise kendi liderliğinde geniş kapsamlı liberal birlik hükümetine hazır olduğunu açıklayarak Netanyahu'nun liderliğine ve sağ partilerle koalisyon ihtimaline kapıları kapatmıştı.

Tuzla´da yanan fabrikada patlama: Yaralılar var

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bilim insanları keşfetti! Kanser hücreleri nasıl hayatta kalıyor?

Bilim insanları keşfetti! Kanser hücreleri nasıl hayatta kalıyor?

Başkan Erdoğan gazilerle buluştu

Başkan Erdoğan gazilerle buluştu

Meteoroloji'den korkutan iddiayla ilgili açıklama

Meteoroloji'den korkutan iddiayla ilgili açıklama

Süleyman Atlı 57 kiloda finale yükseldi

Süleyman Atlı 57 kiloda finale yükseldi

HDP önünde eylem yapan annelere anlamlı destek

HDP önünde eylem yapan annelere anlamlı destek

Bunun adı vahşet! Ayakları kesilmiş halde bulundu

Bunun adı vahşet! Ayakları kesilmiş halde bulundu

MHP Lideri Bahçeli'den çok sert 'terör' mesajı

MHP Lideri Bahçeli'den çok sert 'terör' mesajı

İstanbul'da eski koca dehşeti! Önce bıçakladı, sonra yağ ile yaktı

İstanbul'da eski koca dehşeti! Önce bıçakladı, sonra yağ ile yaktı
 

POPÜLER HABERLER

Hayrete düşüren olay! Hastaneye kafasında boynuzla geldi

Hayrete düşüren olay! Hastaneye kafasında boynuzla geldi

Bandırma'dan çıkıyor... 40 ülkeye ihraç ediliyor

Bandırma'dan çıkıyor... 40 ülkeye ihraç ediliyor

'Hayalet Köy' böyle görüntülendi

'Hayalet Köy' böyle görüntülendi

Çorum'a bile leblebi gönderiliyor! İşte o ilçemiz

Çorum'a bile leblebi gönderiliyor! İşte o ilçemiz

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA