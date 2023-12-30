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Dünya

Liberya'da akaryakıt tankeri patladı: 52 ölü

Liberya'da 26 Aralık'ta akaryakıt taşıyan bir tankerin patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 52'ye yükseldiği açıklandı.

AA30 Aralık 2023 Cumartesi 00:08 - Güncelleme:
Liberya'da akaryakıt tankeri patladı: 52 ölü
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Liberya Sağlık Bakanı Wilhelmina Jallah, yaptığı açıklamada, ülkenin Bong bölgesindeki patlama nedeniyle yaralananlardan 12'sinin daha yaşamını yitirdiğini belirtti.

Böylece patlamada ölen kişi sayısı 52'ye yükseldi.

Jallah, tedavi gören 89 kişinin durumunun çok kritik olduğunu ifade etti.

Bong bölgesinde 26 Aralık'ta seyir halindeki akaryakıt tankerinin yoldan çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen patlamada aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Liberya hükümeti, patlamada hayatını kaybedenler için 3 gün süreyle ulusal yas ilan etmişti.

  • akaryakıt patlama
  • Liberyada ölümler
  • 26 Aralık tanker patlaması

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