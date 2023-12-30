Liberya'da akaryakıt tankeri patladı: 52 ölü

Liberya Sağlık Bakanı Wilhelmina Jallah, yaptığı açıklamada, ülkenin Bong bölgesindeki patlama nedeniyle yaralananlardan 12'sinin daha yaşamını yitirdiğini belirtti.

Böylece patlamada ölen kişi sayısı 52'ye yükseldi.

Jallah, tedavi gören 89 kişinin durumunun çok kritik olduğunu ifade etti.

Bong bölgesinde 26 Aralık'ta seyir halindeki akaryakıt tankerinin yoldan çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen patlamada aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Liberya hükümeti, patlamada hayatını kaybedenler için 3 gün süreyle ulusal yas ilan etmişti.

