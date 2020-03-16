Liberya'da ilk yeni tip koronavirüs vakası görüldü

Liberya Enformasyon Bakanlığından yapılan açıklamada, İsviçre'den gelen Liberya Çevre Ajansı Başkanı Nathaniel Blama'ya yapılan Kovid-19 testin pozitif çıktığı bildirildi.
Blama'nın karantinaya alındığı aktarılan açıklamada, "Ülkede rastlanan ilk Kovid-19 vakasıdır. Hükümet, vatandaşları sakin kalmaya çağırıyor. Sağlık görevlileri, Başkanın temas kurduğu herkesi aramaya devam ediyor." ifadesine yer verildi.
Liberya ile Afrika'da yeni tip koronavirüsün görüldüğü ülkelerin sayısı 30'a ulaştı.
Virüs nedeniyle Mısır'da 2, Cezayir'de 4, Fas'ta 1, Sudan'da 1 kişi hayatını kaybetti.