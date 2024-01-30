İSTANBUL 7°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ocak 2024 Salı / 20 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,351
  • EURO
    32,9158
  • ALTIN
    1981.82
  • BIST100
    8471.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Liberya'da ''ulusal sağlık acil durum'' ilanı
Dünya

Liberya'da ''ulusal sağlık acil durum'' ilanı

Liberya'da yeni Cumhurbaşkanı Boakai, ülkesinde gençler arasında yaygınlaşan uyuşturucu kullanımı nedeniyle 'ulusal sağlık acil durumu' ilan etti.

AA30 Ocak 2024 Salı 03:52 - Güncelleme:
Liberya'da ''ulusal sağlık acil durum'' ilanı
ABONE OL

Liberya'da geçen hafta göreve başlayan Cumhurbaşkanı Joseph Boakai, ülkedeki parlamentoda ilk ulusa sesleniş konuşmasını yaptı.

Boakai, ülkede yaygınlaşan uyuşturucu kullanımının rahatsız edici olduğunu belirterek, bunun ülkenin gençliğini ve gelecek neslini yok ettiğini söyledi.

Ülkede uyuşturucu kullanımı nedeniyle "ulusal sağlık acil durumu" ilan eden Boakai, sağlık bakanlığı, uyuşturucu ile mücadele dairesi ve gençlik ve spor bakanlığının uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele edecek "çok sektörlü" bir ekibin parçası olacağını kaydetti.

Liberya'da uyuşturucu kullanımının birçok genç arasında yaygın olduğu ve hayatını mahvettiği iddia ediliyor.

Yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip ülkede cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu, 20 adayın katılımıyla 10 Ekim 2023'te yapılmıştı.

Liberya'da seçimi 14 Kasım 2023'te yapılan ikinci turda kazanan Boakai, 22 Ocak'ta yemin ederek görevine başlamıştı.

  • uyuşturucu kullanımı
  • gençler arasında
  • sağlık acil durumu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.