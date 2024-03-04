Libya, 10 binin üzerinde göçmeni sınır dışı etti

Libya İçişleri Bakanlığı tarafından başkent Trablus'ta "düzensiz göçle mücadele ve sınır güvenliği" konulu ilgili ülkelerin diplomatik temsilcilerinin de katıldığı bir forum düzenlendi.

Forumda konuşan İçişleri Bakanı İmad et-Trablusi, Bakanlığın yasa dışı göçle mücadelede çabalarını iki katına çıkardığını ve bu konuda personelin ve ilgili birimlerin yeteneklerinin geliştirilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Trablusi, 2023'te IOM ile işbirliği içinde farklı ülkelerden 10 bin 69 düzensiz göçmenin ülkelerine geri gönderildiğini kaydetti.

Bu yıl ülkelerine geri gönderilecek düzensiz göçmen sayısının 2023'e göre iki katına çıkmasını beklediklerini ifade eden Trablusi, Libya'nın şimdiye kadar ilgili prosedürleri tamamlanan 400 bin düzensiz göçmene de çalışma izni verdiğini aktardı.

Trablusi, yasa dışı göç sorununun çözümünde tüm ilgili ülke ve kuruluşları İçişleri Bakanlığı ile işbirliği yapmaya çağırdı.

- Libya Afrika'daki düzensiz göçmenler için çıkış noktası olarak görülüyor

Libya, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.

Akdeniz'in İtalya, Malta ile Libya arasında kalan bölgesi, son yıllarda Afrika'dan Avrupa'ya geçişte sık kullanılan düzensiz göç rotalarından biri olarak öne çıkıyor.

Denizde yardım çağrısı yapan düzensiz göçmenleri, Avrupalı devlet görevlileri yerine genellikle Avrupa menşeli sivil toplum kuruluşları (STK) kurtarıyor. Söz konusu STK'lar, Avrupa Birliği (AB) üyesi devletlerin "güvenli liman" vermemesinden ötürü zaman zaman kurtardıkları düzensiz göçmenleri tahliye etmekte güçlük çekiyor.

Kendi imkanlarıyla Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer ise genellikle İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası oluyor.

Teknelerin alabora olması ya da teknelerdeki aşırı kalabalık nedeniyle susuz ve havasız kalınması yüzünden her yıl çok sayıda düzensiz göçmen, Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybediyor.

