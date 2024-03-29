Libya, 130 düzensiz göçmenin kurtarıldığını bildirdi

Libya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Sahil Güvenlik Biriminin Trablus'un doğusundaki Karabolli kenti açıklarından bir yardım çağrısı aldığı belirtildi.

Yardım çağrısına cevap veren Sahil Güvenlik Birimi ekiplerinin bir botta bulunan 130 düzensiz göçmenin tamamını kurtardığı kaydedildi.

Bottaki göçmenlerin Trablus'un doğusundaki Zliten kenti sahilinden yola çıktığı kaydedilen açıklamada, göçmenlerin hukuki işlemlerinin tamamlanması için Libya Yasadışı Göçle Mücadele Birimine sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada, kurtarılan göçmenlerin hangi ülke vatandaşı olduklarına ilişkin bilgi verilmedi.

Libya, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.