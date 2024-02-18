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Dünya

Libya açıklarında ceset bulundu

Libya'nın batısındaki Misrata kenti açıklarında 2 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldığı bildirildi.

AA18 Şubat 2024 Pazar 01:44 - Güncelleme:
Libya açıklarında ceset bulundu
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Libya Kızılayından yapılan açıklamada, yerel yetkililerin Misrata kenti açıklarında düzensiz göçmenlere ait 2 ceset görüldüğünü Kızılay ekiplerine ihbar ettiği belirtildi.

Kızılay ekiplerinin Es-Sayd el-Bahri Liman'ından 2 düzensiz göçmenin cesedini çıkardığı kaydedilen açıklamada, adli makamlarla koordineli şekilde göçmenlerin naaşlarının ilgili makamlara teslim edildiği aktarıldı.

Açıklamada, göçmenlerin uyrukları hakkında bilgiye ulaşılıp ulaşılmadığı konusunda bilgi paylaşılmadı.

Libya, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için çıkış noktası olarak görülüyor.

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