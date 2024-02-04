Libya Başbakanı Dibeybe: İsrail saldırıları terörün en çirkin biçimi

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının "terörün en çirkin biçimi" olduğunu belirterek, saldırıların ve Filistin halkına karşı işlenen suçların derhal durdurulması çağrısında bulundu.

Libya Ulusal Birlik Hükümetine bağlı "Hakomitna" adlı platformun sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Başbakan Dibeybe, 42 İslam ülkesinin üye olduğu İslam Ülkeleri Terörle Mücadele Koalisyonunun Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen toplantısına katıldı.

Üye ülkelerin savunma bakanlarının katıldığı toplantıda konuşan Libya Başbakanı ve Savunma Bakanı Dibeybe, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının "terörün en çirkin biçimi" olduğunu söyledi ve İsrail'in bu saldırılarının küresel istikrar açısından ağır sonuçları olacağını kaydetti.

Dibeybe, Gazze'deki saldırıların ve Filistin halkına karşı işlenen suçların derhal durdurulması çağrısında bulundu.

Toplantının ardından Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman ile bir araya gelen Dibeybe, iki ülkenin askeri alandaki ve terörle mücadeledeki işbirliğini ele aldı.

Suudi Arabistan, 14 Aralık 2015'te 34 ülkenin katılımıyla İslam Ülkeleri Terörle Mücadele Koalisyonunun kurulduğunu ve merkezinin başkent Riyad olduğunu duyurmuştu.

Koalisyona yeni katılımların artmasıyla üye sayısı 42 ülkeye