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  • Libya Başbakanı Dibeybe ve BAE Devlet Başkanı Zayid Al Nahyan ''bölgedeki gelişmeleri'' görüştü
Dünya

Libya Başbakanı Dibeybe ve BAE Devlet Başkanı Zayid Al Nahyan ''bölgedeki gelişmeleri'' görüştü

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, iki ülke arasında ekonomi alanında işbirliğini ve bölgesel konuları ele aldı.

AA14 Şubat 2024 Çarşamba 14:36 - Güncelleme:
Libya Başbakanı Dibeybe ve BAE Devlet Başkanı Zayid Al Nahyan ''bölgedeki gelişmeleri'' görüştü
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Libya hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Al Nahyan, Dünya Hükümetler Zirvesi kapsamında BAE'de bulunan Dibeybe'yi Abu Dabi'deki Başkanlık Sarayı'nda kabul etti.

Dibeybe ve Al Nahyan, iki ülke arasında ekonomik işbirliğine ilişkin daha önce yapılan görüşmelerin sonuçları ile bölgedeki son siyasi gelişmeleri değerlendirdi.

Libya'ya komşu ülkelerdeki gelişmelerinde de ele alındığı görüşmede, bölgede istikrar ve sükunetin sağlanması için BAE ve Libya'nın çabalarını birleştirmesi konusunda mutabık kalındı.

Al Nahyan, Libya'da geçiş döneminin seçimler yoluyla son bulması için her türlü diyaloğa ve Libya Ulusal Birlik Hükümeti'ne desteğini teyit etti.

  • Libya-BAE işbirliği
  • ekonomi işbirliği
  • bölgesel konular

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