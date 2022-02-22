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Dünya

Libya Başbakanı Dibeybe'den Cezayir ve Katar'da kritik temas

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, 6. Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'na (GECF) katılmak üzere bulunduğu Katar'ın başkenti Doha'da Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

AA22 Şubat 2022 Salı 17:13 - Güncelleme: 22 Şubat 2022 Salı 17:13
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Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tebbun ile Dibeybe arasındaki görüşmeyle, "ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve iki kardeş halkın kardeşlik bağlarının pekiştirilmesinin hedeflendiği" ifade edildi.

Toplantı sonrası basın mensuplarına konuşan Libya Başbakanı Dibeybe, görüşmenin "sıcak bir karşılama ve kardeşçe bir havada" geçtiğini aktardı.

Dibeybe, "kardeş komşu ülke" olarak nitelendirdiği Cezayir'i "Libya halkının istikrarı için bir dayanak, ülkenin gelişim ve ilerlemesi için bir destek" olarak gördüğünü sözlerine ekledi.

- DİBEYBE, KATAR EMİRİ İLE GÖRÜŞTÜ

Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamada ise, Emir Al Sani ile Dibeybe'nin görüşmesine ilişkin bilgi verildi.

Forum sırasında yapılan görüşmede ikili ilişkiler ve çeşitli alanlarda iş birliğini güçlendirme yollarının ele alındığı kaydedildi.

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