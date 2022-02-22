Libya Başbakanı Dibeybe'den Cezayir ve Katar'da kritik temas

AA 22 Şubat 2022 Salı 17:13 - Güncelleme: 22 Şubat 2022 Salı 17:13

Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tebbun ile Dibeybe arasındaki görüşmeyle, "ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve iki kardeş halkın kardeşlik bağlarının pekiştirilmesinin hedeflendiği" ifade edildi.

Toplantı sonrası basın mensuplarına konuşan Libya Başbakanı Dibeybe, görüşmenin "sıcak bir karşılama ve kardeşçe bir havada" geçtiğini aktardı.

Dibeybe, "kardeş komşu ülke" olarak nitelendirdiği Cezayir'i "Libya halkının istikrarı için bir dayanak, ülkenin gelişim ve ilerlemesi için bir destek" olarak gördüğünü sözlerine ekledi.

- DİBEYBE, KATAR EMİRİ İLE GÖRÜŞTÜ

Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamada ise, Emir Al Sani ile Dibeybe'nin görüşmesine ilişkin bilgi verildi.

Forum sırasında yapılan görüşmede ikili ilişkiler ve çeşitli alanlarda iş birliğini güçlendirme yollarının ele alındığı kaydedildi.