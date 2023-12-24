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Dünya

Libya Başbakanı Dibeybe'den demokrasi mesajı: Halk tam iradeye sahip olmalı

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Libya halkının yöneticilerini seçme konusunda tam iradeye sahip olması gerektiğini bildirdi.

AA24 Aralık 2023 Pazar 00:20 - Güncelleme:
Libya Başbakanı Dibeybe'den demokrasi mesajı: Halk tam iradeye sahip olmalı
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Libya'da Ulusal Birlik Hükûmeti (UBH) Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, başkent Trablus'ta düzenlenen ve yerli yabancı çok sayıda gazetecinin takip ettiği Trablus Hükûmeti İletişim Forumu'nda konuştu.

Libya'nın bölünmediğini ve bölünmeyeceğini ifade eden Dibeybe, "Libya halkının yöneticilerini seçmede tam iradeye sahip olması gerektiğini" söyledi.

Forum'da konuşan UBH'ye bağlı İletişim ve Siyasi İşler Bakanı Velid el-Lafi ise hükûmetin, halka yakın olma vizyonuyla hareket ettiğini ve bu amaçla haber ve görüntü sağlayan medya platformları kurduğunu dile getirdi.

Dibeybe 21 Aralık'ta yaptığı açıklamada, hükumetin, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathily tarafından koordine edilecek ve Libyalı taraflar arasında "seçimlere adil bir anayasal temel oluşturmak amacıyla yapılacak toplantılara" katılacağını ifade etmişti.

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