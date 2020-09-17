Libya'da yeni kriz! Serrac istifa edeceğini açıkladı

Star.com.tr 16 Eylül 2020 Çarşamba 23:15 - Güncelleme: 17 Eylül 2020 Perşembe 00:13

Libya Başbakanı Sarrac'ın, Ekim ayında görevinden istifa edeceğini iddia edildi.

Libya Başbakanı Fayiz Mustafa es-Serrac yaptığı basın açıklamasında "Libya’daki partiler arasında devam eden istişarelerin bir parçası olarak, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlığı’ndan istifa ettim." dedi.

Serrac " Görevlerimi en geç Ekim ayına kadar yürütme otoritesine devredeceğim. Siyasi iklim, krizi çözmek için tüm girişimleri çok zor ve çetin hale getiren, şiddetli bir kutuplaşma durumundadır. Diyalog Komitesi’ni barışçıl bir siyasi geçişi sağlamak için yürütme otoritesini oluşturmaya çağırıyorum.” dedi.



Libya Diyalog Toplantısı

Fas'ın Buznika kentinde Libya Devlet Yüksek Konseyi ile Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk'taki Temsilciler Meclisi heyetleri arasında 6-10 Eylül tarihlerinde "Libya Diyaloğu" görüşmeleri yapılmıştı.

Görüşmelerde, ülkedeki üst düzey kurumlara getirilecek isimlerin atama kriterleri hakkında uzlaşıya varılmış, söz konusu anlaşmayı hayata geçirecek prosedürlerin tamamlanması için ise eylül ayının son haftasında yeniden toplanma kararı alınmıştı.

Fas'ta 2015 yılında imzalanan Suheyrat Anlaşması'nın 15'inci maddesine göre söz konusu üst düzey kurumlar "Libya Merkez Bankası Müdürü, Sayıştay Başkanı, İdari Kontrol Birimi Başkanı, Yolsuzlukla Mücadele Heyeti Başkanı, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Yüksek Mahkeme Başkanı ve Başsavcı"dan oluşuyor.

Libya'nın doğusu ve batısında iki ayrı yönetim olması nedeniyle söz konusu üst düzey kurumlar da çift başlı bir yapı sergiliyor.