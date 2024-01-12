Libya Enerji ve Ekonomi Zirvesi doğal gaz kaynakları açısından zengin olan Libya'da yapılacak

Afrika enerji sektörüne yönelik yatırım platformu Energy Capital&Power'ın düzenlediği zirve, Libya Başbakanlığı işbirliğinde, Libya Petrol ve Gaz Bakanlığı, Libya Ulusal Petrol Kurumu ve Libya Yenilenebilir Enerji Kurumunun desteğiyle düzenlenecek.

Zirvede, Kuzey Afrika ülkesi Libya'nın gelişen enerji sektörü ve yatırım fırsatları ele alınacak.

Çeşitli ülkelerden politika yapıcıları, kamu ve finans kurumlarının temsilcilerini, yatırımcılar ve iş insanlarını bir araya getirecek zirvenin birçok uluslararası anlaşmaya da ev sahipliği yapması bekleniyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi olan Libya, OPEC verilerine göre yaklaşık 48,4 milyar varille dünyanın en fazla petrol rezervine sahip 10'uncu ülkesi ve özellikle Avrupa pazarı için önemli bir enerji ihracatçısı konumunda bulunuyor.

Doğal gaz kaynakları açısından da zengin olan Libya'nın kanıtlanmış doğal gaz rezervinin yaklaşık 1,51 trilyon metreküp seviyesinde olduğu hesaplanıyor.

Ülke, fosil enerji kaynaklarının yanı sıra yenilenebilir enerji kaynaklarında da yüksek potansiyel barındırıyor.

Libya, son dönemde petrol, doğal gaz ve yenilenebilir enerji sektörlerinde ortaya koyduğu anlaşmalar ve projelerle enerji alanında köklü bir dönüşümü hedefliyor.