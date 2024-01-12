İSTANBUL 6°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ocak 2024 Cuma / 2 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,0909
  • EURO
    33,0299
  • ALTIN
    1969.24
  • BIST100
    7895.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Libya Enerji ve Ekonomi Zirvesi doğal gaz kaynakları açısından zengin olan Libya'da yapılacak
Dünya

Libya Enerji ve Ekonomi Zirvesi doğal gaz kaynakları açısından zengin olan Libya'da yapılacak

Libya Enerji ve Ekonomi Zirvesi'nin ikincisi, 13-14 Ocak'ta Libya'nın başkenti Trablus'ta yapılacak.

AA12 Ocak 2024 Cuma 09:12 - Güncelleme:
Libya Enerji ve Ekonomi Zirvesi doğal gaz kaynakları açısından zengin olan Libya'da yapılacak
ABONE OL

Afrika enerji sektörüne yönelik yatırım platformu Energy Capital&Power'ın düzenlediği zirve, Libya Başbakanlığı işbirliğinde, Libya Petrol ve Gaz Bakanlığı, Libya Ulusal Petrol Kurumu ve Libya Yenilenebilir Enerji Kurumunun desteğiyle düzenlenecek.

Zirvede, Kuzey Afrika ülkesi Libya'nın gelişen enerji sektörü ve yatırım fırsatları ele alınacak.

Çeşitli ülkelerden politika yapıcıları, kamu ve finans kurumlarının temsilcilerini, yatırımcılar ve iş insanlarını bir araya getirecek zirvenin birçok uluslararası anlaşmaya da ev sahipliği yapması bekleniyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi olan Libya, OPEC verilerine göre yaklaşık 48,4 milyar varille dünyanın en fazla petrol rezervine sahip 10'uncu ülkesi ve özellikle Avrupa pazarı için önemli bir enerji ihracatçısı konumunda bulunuyor.

Doğal gaz kaynakları açısından da zengin olan Libya'nın kanıtlanmış doğal gaz rezervinin yaklaşık 1,51 trilyon metreküp seviyesinde olduğu hesaplanıyor.

Ülke, fosil enerji kaynaklarının yanı sıra yenilenebilir enerji kaynaklarında da yüksek potansiyel barındırıyor.

Libya, son dönemde petrol, doğal gaz ve yenilenebilir enerji sektörlerinde ortaya koyduğu anlaşmalar ve projelerle enerji alanında köklü bir dönüşümü hedefliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.