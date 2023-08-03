Libya ile Birleşmiş Milletler seçim çalışmalarını görüştü

Devlet Yüksek Konseyinin basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Mişri ile Bathily başkent Trablus'ta bir araya geldi.

İkili, Seçim Yasaları Belirleme (6+6) Komitesi çalışmalarının sonuçları, istikrarı sağlayacak ve halkın seçim taleplerine yanıt verecek çözümler bulma yolları başta olmak üzere siyasi süreçteki gelişmeleri görüştü.

Görüşmede seçim yasalarının uygulanmasına yönelik yol haritası da masaya yatırıldı.

Libya'daki Temsilciler Meclisi, 25 Temmuz'da Bingazi'deki oturumunda, ülkede seçimlerin düzenlenmesi ve seçim sürecinin denetlenmesi konusunda oluşturulan "yol haritasını" onaylamıştı.

Yol haritası, seçim sürecinde görev yapacak hükümetin başkanlığına aday olma koşullarını ve yöntemini belirleyen hükümler içeriyordu.

- LİBYA'DA SEÇİM MÜZAKERELERİ



Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Temsilciler Meclisinin altışar üyesinden oluşan Seçim Yasalarını Belirleme Komitesi, ülkede seçimlerin anayasal dayanağı kabul edilen Anayasa Beyannamesi'ndeki 13. maddede değişiklik yapmak üzere Fas'ın kuzeybatısındaki Buznika kentinde bir süredir toplantılar düzenliyordu.

Komite üyelerinin Libya'da seçimlerin yapılmasının önünü açan yasaları 3 Haziran'da oy çokluğuyla kabul ettiği açıklanmıştı.

Buna karşın Devlet Yüksek Konseyinin 61 üyesinden 54'ü ile bazı Temsilciler Meclisi milletvekillerinin yanı sıra ülkenin en güçlü muhalefet partilerinden Adalet ve İnşa Partisi ile diğer bazı partiler, ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarda Fas'taki toplantıdan çıkan sonuçları kabul etmediklerini duyurmuştu.

Libya'da Seçim Yasalarını Belirleme Komitesi tarafından 9 Haziran'da yapılan yazılı açıklamada, seçim kanunları taslağının üyelerce oy birliğiyle onaylandığı, nihai olduğu ve gelecek seçimlerin bu kanunlara uygun şekilde gerçekleştirileceği belirtilmişti.